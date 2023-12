Anziana di 87 anni accusata di maltrattamenti su animali, la vicina: “Accoglieva tutti”

Donna piacentina di 87 anni accusata di maltrattamento di animali ha risposto al giudice dicendo: “Proteggo dai topi i miei animali allevando gatti molto grossi che li mangiano”. La donna che abita a San Protaso è finta in un’inchiesta dell’Enpa alcuni anni fa, l’accusa: non aver custodito in modo consono: pony, galline, cani, oche, asino e altri animali, una settantina in tutto.

E’ stata poi chiamata a deporre una vicina dell’imputata che ha ricordato che “l‘ottantasettenne da decenni accoglie gli animali degli abitanti di Fiorenzuola e San Protaso, di tutti quelli che se ne vogliono sbarazzare o lasciare momentaneamente in custodia”.

Il processo si è tenuto davanti al giudice Ivan Borasi e alla pm Monica Bubba, l’avvocato difensore era Gianmarco Lupi. L’udienza è stata rinviata a gennaio per la sentenza.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ