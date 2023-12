Casaleto di Podenzano presa di mira dai ladri: un furto e due tentativi

Stesse abitazioni, stesso periodo. Nella giornata festiva dell’8 dicembre i ladri hanno fatto visita alle abitazioni della località Casaleto di Podenzano che già lo scorso anno, nello stesso periodo, erano state prese di mira. Due i tentati furti e purtroppo un furto andato a segno in una villetta indipendente. I malviventi, che sembra possano aver agito in due “squadre” contemporaneamente, sono scappati nei campi incolti, non lasciando traccia di sé. I carabinieri stanno indagando.

