Lite in viale Dante, arrivano polizia e carabinieri. Uomo fermato con il taser

Intervento delle forze dell’ordine nel tardo pomeriggio di sabato 9 dicembre in viale Dante a Piacenza. In base alle prime informazioni, polizia e carabinieri sarebbero intervenuti in seguito a una lite culminata all’ingresso di un palazzo. In base a quanto si è appreso le forze dell’ordine avrebbero utilizzato il taser per fermare un 30enne che ha dato in escandescenze. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Bianca.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà