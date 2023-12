Paesaggi incantevoli nel calendario di Ferriere: stampate 17mila copie

Paesaggi incantevoli nell’immancabile calendario di Ferriere che il Comune, con il contributo di diversi sponsor, anche per il 2024 ha fatto stampare in 17mila copie per raggiungere tutti i cittadini e anche coloro che vivono all’estero e sono sempre rimasti legati al paese e all’Alta Valnure. Lo si è presentato ufficialmente l’8 dicembre, come sempre nella giornata dedicata all’Immacolata dopo la messa, animata dal canto e dalla musica di Maddalena Scagnelli (voce e violino), Massimo Visalli (chitarra) e Carlo Gandolfi (piffero e cornamusa). Sotto una bella nevicata, ci si è riuniti in sala consiliare dove gli amministratori comunali, insieme a Paolo Labati che sempre cura la scelta delle foto, hanno presentato gli autori degli scatti: Luigi Ziotti (è sua la copertina, con i cardi in primo piano e il monte Ragola sullo sfondo), Alessandro Daturi, Michele Daturi (uno dei giovanissimi, ha 15 anni), Riccardo Bergonzi, Roberto Salini, Antonio Bocellari, Luca Morelli, Gianni Villa. Nel salone parrocchiale la distribuzione delle prime copie, andate a ruba, ed un aperitivo nel salone parrocchiale, con l’intrattenimento musicale del duo Domenico & Romano, che è stata l’occasione per lo scambio di auguri tra amministrazione comunale e cittadini.

Copie del calendario si possono trovare in municipio a Ferriere.