Tre associazioni al centro commerciale Gotico per i “Pacchi d’amore”

Si chiamano “Pacchi d’amore” ed è il regalo che i piacentini possono fare a se stessi e al territorio. Come? Andando al centro commerciale Gotico. Proprio lì infatti fino al 24 dicembre è presente uno stand di confezionamento dei doni che vede impegnati i volontari di tre associazioni: l’A.S.D Polisportiva – Special Dream Team, Amop e l’Associazione Diabetici Piacentini. Con un’offerta minima di un euro (ma non c’è limite alla generosità), i cittadini potranno farsi impacchettare i doni: tutte le offerte raccolte saranno destinate alle tre realtà del territorio per sostenere i loro progetti, le attività di ricerca e di volontariato che portano avanti.

L’inaugurazione dell’iniziativa si è svolta alla presenza della direttrice del centro commerciale Monica Pollini e dei presidenti delle tre associazioni: Romina Piergiorgi per Amop, Francesca Pia Dossena per i Diabetici Piacentini e Stefano Rossi per l’A.S.D Polisportiva – Special Dream Team.

I volontari si alterneranno in modo da garantire la presenza tutti i giorni fino alla vigilia di Natale: lo stand sarà infatti operativo nei giorni e negli orari di apertura del Centro Gotico ossia da lunedì a sabato dalle 9 alle 20.30 e la domenica e nei festivi dalle 9 alle 20.