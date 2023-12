Controlli in provincia: 17 assuntori di droga segnalati, sei patenti ritirate

In un mese e mezzo i carabinieri della stazione di San Nicolò, nell’ambito di controlli, hanno identificato 90 persone e sottoposto a verifica 43 veicoli. Diciassette soggetti sono stati segnalati quali assuntori di droga, due di loro hanno cercato di buttare lo stupefacente tra i cespugli.

Nell’ambito dei controlli sono stati sequestrati circa 32 grammi di droga tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina. Nei confronti di sei persone è scattato il ritiro della patente di guida poiché trovati in possesso di stupefacente mentre erano al volante della propria auto.

“Grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini – si legge nella nota dell’Arma – che hanno riferito di insoliti via vai di auto, le zone periferiche di Rottofreno e San Nicolò, le aree rurali di Gragnano Trebbiense e le aree golenali del fiume Po nel Comune di Calendasco sono stati gli obiettivi dei controlli svolti dai carabinieri di San Nicolò soprattutto in orario serale e notturno. I controlli preventivi sono stati intensificati anche lungo le principali arterie stradali, la via Emilia e la strada che porta a Borgonovo Val Tidone, ma soprattutto sono stati presidiati i principali luoghi di aggregazione. Quattordici uomini e tre donne , tra i 20 e i 56 anni, i segnalati alla Prefettura quali consumatori di droga. Sei di questi sono stati fermati a bordo della propria auto, a Mamago di Gragnano, in località La Noce di Rottofreno, alla Malpaga di Calendasco. Un 36enne è stato fermato mentre era a bordo di un monopattino elettrico ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Tre giovani di 34, 26 e 25 anni sono stati controllati dinanzi ad un locale ed avevano addosso alcuni spinelli già pronti, hashish e marijuana per uso personale. Particolare il caso di due giovani i quali, uno sulla strada per la Malpaga e l’altro mentre era fermo a bordo della sua auto nel parcheggio del cimitero di Centora, alla vista della pattuglia hanno cercato di disfarsi di circa 3 grammi di eroina e di circa 3 grammi di marijuana gettandoli dal finestrino nei cespugli”.