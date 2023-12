Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi, domenica 10 dicembre, a Fiorenzuola. Una neonata di due mesi si è sentita male ed è andata in arresto cardiaco. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi e la piccola, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Parma dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

