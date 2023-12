Ancora senza nome il cadavere trovato in Trebbia ad agosto. Tumulato dal comune

A quasi quattro mesi dal suo ritrovamento, è ancora senza nome il corpo riemerso dal fiume Trebbia tra le località La Noce e Mamago Sotto, a cavallo tra i comuni di Rottofreno e Gragnano: nonostante le indagini dei carabinieri, l’identità dell’uomo trovato senza vita a fine agosto – dell’apparente età di cinquant’anni – resta un mistero. Intanto, però, per la povera salma è arrivato il gesto del Comune di Gragnano: lo sconosciuto è stato tumulato in un loculo anonimo all’interno del piccolo cimitero della frazione di Campremoldo Sotto, in modo che abbia almeno una degna sepoltura. Il giallo risale alla scorsa estate quando il cadavere era spuntato in una zona d’acqua bassa del Trebbia, in tempi di siccità, poco a monte della località La Noce. Ad accorgersi del corpo era stato un gruppo di ragazzi accampati lungo il fiume che avevano lanciato l’allarme e avvisato i carabinieri di San Nicolò.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà