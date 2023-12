“Torretta” d’avvistamento per uccelli mai usata e costata 34mila euro smantellata

Dopo tanta attesa e annunci, a Rivergaro sono cominciati i lavori di smantellamento della contestata “torretta” d’avvistamento per uccelli che i Parchi del Ducato posizionarono sul Lungotrebbia dopo l’alluvione del 2015. Notizia data per certa un sacco di volte e che ieri si è tradotta in realtà con l’arrivo degli operai della ditta Rigolli di Lugagnano, che con un cestello hanno iniziato a smontare la parte superiore. La cassetta di legno, pur essendo costata 34mila euro, non è mai stata utilizzata un solo giorno da quando è stata installata. Simbolo della ricostruzione del Lungotrebbia post-alluvione, la torretta doveva servire per ammirare il fiume e gli uccelli ma non è stata mai aperta al pubblico. Ora i Parchi del Ducato la collocheranno altrove: doveva essere spostata nel Parco del Trebbia alla Rossia (Gossolengo) ma non è escluso che finisca in un’altra area protetta a Parma.

