I Marinai d’Italia celebrano Santa Barbara in ricordo dei caduti del mare

Come ogni anno si sono ritrovati al monumento che ricorda i caduti del mare. Sono i rappresentanti della sezione locale dell’Associazione Marinai d’Italia guidati da Fabio Carella che hanno celebrato la ricorrenza di Santa Barbara. A Piacenza c’è un piccolo monumento dedicato ai caduti del mare: si trova in una delle aiuole in via Beverora, davanti al liceo Colombini, e purtroppo spesso viene dimenticato, abbandonato nell’incuria e tra i rifiuti. Non lo scorda però l’Associazione Marinai, che ogni anno proprio lì davanti depone un omaggio floreale: nei giorni precedenti infatti il presidente onorario (oltre che capitano di corvetta) Fausto Schenardi ha provveduto insieme ad altri volontari a una accurata pulizia dell’area.

“Erano presenti tre ufficiali alla cerimonia – spiega Schenardi – si tratta dell’ammiraglio Ettore Ferrari che attualmente è in congedo, del capitano di fregata Oreste foppiani e del capitano di corvetta Alberto Mussida: tutti e tre sono piacentini. Insieme abbiamo deposto un fiore per ricordare tutti i caduti che il mare si è preso”. Presenti alla cerimonia anche il dirigente dell’ufficio immigrazione della questura Riccardo Esposito, il comandante dei carabinieri della compagnia di Piacenza Giancarmine Carusone e il capogruppo degli alpini di Piacenza Gino Acerbi. Dopo l’omaggio al monumento di via Beverora, la delegazione è andata nella chiesa di San Sisto per la messa che è stata celebrata da don Paolo Mascilongo.