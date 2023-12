“Ogni anno 250 nuovi casi di obesità a Piacenza”. Approfondimento a Star bene

Ogni anno a Piacenza si registrano 250 nuovi casi di obesità. Ma non diamo solo la colpa alla buona cucina del territorio: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità infatti dal 1975 l’obesità è quasi triplicata. Coinvolge il 13 per cento della popolazione mondiale ed è considerata uno dei più grandi problemi di salute del XXI secolo. Per questo il tema finisce sotto i riflettori della prossima puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21.

A condurla come sempre è la giornalista Marzia Foletti che intervisterà Jessica Rolla, responsabile dell’ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare/Malattie metaboliche Piacenza, Sara Riboni che è responsabile dell’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica dell’ospedale di Piacenza e Luigi Cavanna, oncologo e primario dell’area medica della Casa di Cura Piacenza oltre che direttore scientifico della trasmissione. Durante la puntata verrà anche trasmessa l’intervista a Stefania Villa, che nel 2012 si è sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica: da 130 chili è arrivata a pesarne 65. Ad anticipare la puntata, che è resa possibile grazie ad Amop, è la rubrica “Star bene a tavola” a cura di Alessandra Lucchini, responsabile della comunicazione di Coldiretti: a intervenire sarà Paolo Oddi, presidente degli agriturismi di Coldiretti Terranostra, che svelerà alcuni segreti antispreco ideali per valorizzare gli ingredienti del territorio con attenzione anche al gusto.