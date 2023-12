Ausl di Piacenza, Giuseppe Sergi è il nuovo direttore per la sicurezza sul lavoro

Giuseppe Sergi è il nuovo direttore di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La conferma nel ruolo che già il professionista ricopriva come facente funzione è arrivata nei giorni scorsi da parte del direttore generale Paola Bardasi, dopo una selezione pubblica che ha valutato le capacità gestionali, organizzative e di direzione necessarie allo svolgimento dell’incarico da svolgere in considerazione delle esperienze lavorative dimostrate.

“Sono onorato di questo incarico che corona la mia carriera professionale dedicata alla prevenzione e alla sicurezza e il mio impegno professionale in azienda, realtà in cui opero dal luglio del 2000. Lavoro in questo ambito da sempre, fin da quando ragazzo ho scelto questa strada per seguire le orme di mio padre, medico specializzato in medicina del lavoro per l’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (Enpi). Ogni bambino ha un modello da imitare, per me è sempre stato lui che mi ha cresciuto nell’educazione alla salute e sicurezza. Salute e sicurezza che si ottengono soprattutto attraverso un continuo sviluppo della cultura della prevenzione. Sarà questo il filo rosso che segnerà il mio cammino dirigenziale: un lavoro importante sulla prevenzione che, a mio parere, deve partire dalla formazione scolastica e crescere con la persona. Per fare questo è importante che si formino professionisti e docenti competenti che sappiamo trasmettere i valori e i principi della sicurezza e della prevenzione al fine della riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali e il miglioramento della vita nei luoghi di lavoro, intesa come qualità dal punto di vista psicologico, sociale e relazionale. L’obiettivo è ambizioso, ma lavoreremo per questo con tutto il personale sanitario e tecnico che ringrazio per l’abnegazione e la professionalità mostrata in questi anni, non solo per l’attività di vigilanza e controllo ma anche per quella di promozione (informazione, formazione e assistenza) sul territorio provinciale nell’ambito di piani mirati di prevenzione e dell’ambulatorio per gli ex esposti professionali ad amianto”.