Casa della comunità della Val Tidone: cordata si aggiudica bando da 110mila euro

Una cordata di sette realtà si è aggiudicata il bando da 110mila euro dell’Ausl, per realizzare la casa della comunità della Val Tidone. La cordata ha come capofila il consorzio “Il Solco”. Ne fanno parte anche Csv Emilia, Eureka, Coopselios, La Ricerca, Ippogrifo e associazione MenteViva. Ognuna di queste realtà porterà il proprio bagaglio di saperi, di esperienze, contatti per realizzare i progetti usciti dai tavoli partecipati, a cui hanno dato il loro contributo anche 25 studenti del Polo superiore Volta. Proprio loro, i ragazzi e le ragazze del Volta, hanno passato simbolicamente il testimone delle loro idee, su come migliorare la casa della salute di Borgonovo perché diventi casa di comunità, ai compagni più piccoli. Gli studenti cioè di terza superiore, che ora raccolgono i frutti di quanto fatto lo scorso anno per portare avanti l’ambizioso progetto.