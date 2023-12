Greta è tornata a casa, la piccola guerriera ha vinto la sua battaglia

Greta è tornata a casa, a Pianello. La malattia pare aver ceduto di fronte alla voglia di vivere della piccola guerriera. “Dovrà fare cure di mantenimento – dice la nonna Roberta – ma per adesso possiamo dire che ha vinto la sua battaglia”. A festeggiarla Greta ha trovato i compagni di scuola, le maestre e idealmente un intero paese, e non solo, che dalla scorsa primavera hanno fatto il tifo per lei. Nei mesi scorsi non si contano le iniziative di solidarietà organizzate per raccogliere fondi da destinare alla famiglia, per sostenere le costose cure della piccola. “Non possiamo fare altro che ringraziare – dice nonna Roberta – tutte le persone che conosciamo e anche chi non conosciamo ma che, saputa la storia di Greta, ci hanno sostenuto come potevano. Non finiremo mai di essere loro riconoscenti”. Per Greta quello di quest’anno sarà un Natale speciale e lo sarà forse ancora di più per i genitori e la sorellina che hanno riportato a casa il loro angelo.