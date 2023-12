Giochi per i bambini, shopping per i genitori: il Natale invade Piacenza

Piacenza è pronta al Natale? Sembrerebbe di sì.

Già da questa mattina è cominciata in piazza Cavalli la corsa a scattare una foto ai bambini sulla slitta di babbo Natale; nel frattempo gli artisti del Circo TaDam, Dario e Talita, si esibiscono con numeri di clowneria acrobatica, ruota canadese, giocoleria e comicità tra lo stupore dei presenti. Applausi.

Poco lontano, nella chiesa dell’ex Carmine, i ragazzi di Tomato hanno buttato in piedi “Abat-jour”, un mercatino di vintage, modernariato e artigianato in cui fare incetta degli ultimi regali, per sé e per gli altri.

Non è stata però questa l’unica possibilità offerta ai cittadini per evitare la corsa al regalo all’ultimo minuto: dalle bancarelle di piazza Cavalli agli stand dei Mercanti di Qualità, presenti per tutta la giornata sul Pubblico Passeggio, fino ai negozi che – come in ogni dicembre che si rispetti – hanno fatto l’orario no-stop.

All’ombra del Gotico il villaggio di Natale è stato preso d’assalto anche grazie alle note dei cori che hanno regalato un tocco d’atmosfera: prima gli alunni della Vittorino da Feltre, seguiti dai bambini della primaria Pezzani, mentre a chiudere la serata è stata l’esibizione degli allievi dell’Accademia della Musica.