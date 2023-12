“Ci sono gli ufo sui cieli di Piacenza”. Ma sono le luci di una gru molto alta

Allarme Ufo sul centro di Piacenza. Diverse segnalazioni al tramonto di sabato e all’alba di domenica hanno indicato tre misteriose luci rosse sopra il centro della città.

Per ore le ipotesi più originali si sono accavallate.

Alle fine è stato scoperto che si trattava di tre luci posizionate su un’alta gru di un cantiere, in zona via Beverora.

Ma già si parlava da ore di droni che sorvolavano insistentemente la città, lanci di satelliti, fenomeni metereologici come quello dei “cani solari”.

Fortunatamente niente di tutto questo. Alla fine il mistero è stato svelato proprio da chi aveva fatto la segnalazione e che compiendo una passeggiata ha notato le luci sulla gru.