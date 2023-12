Controlli antidroga tra gli studenti con il pastore Helly. Trovate dosi a terra

Centinaia di studenti sono stati controllati in via IV Novembre dalla polizia con il suppporto dell’unità cinofila, il pastore Helly della guardia di finanza nell’ambito di un controllo straordinario disposto dal questore, Ivo Morelli. Diverse dosi di stupefacente sono state trovate a terra.

“Nei giorni scorsi – si legge nella nota – la Questura di Piacenza ha proceduto, con l’ausilio di una unità Cinofila della Guardia di Finanza, ad un controllo straordinario del territorio diretto al contrasto del consumo e della cessione di sostanze stupefacenti tra i giovani.

L’attività, così come disposta dall’ordinanza del Questore, è iniziata intorno alle 7.30 nei pressi del Palazzo Cheope in Via IV Novembre. Centinaia i ragazzi che prima di fare ingresso a scuola sono stati controllati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, il pastore Helly. A terra, presumibilmente gettate prima dell’arrivo della Polizia, sono state rinvenute diverse dosi di stupefacenti di tipo cocaina ed anche delle sigarette artigianali con all’interno dell’hashish. Dosi trovate anche in alcune fioriere, utilizzate probabilmente quale nascondiglio.

I controlli si sono poi spostati all’interno di una scuola superiore dove in una classe il cane antidroga ha fiutato un piccolo quantitativo di sostanza tipo hashish nascosto tra i banchi.

Ispezioni fatte anche presso la stazione ferroviaria nei confronti dei passeggeri dei treni in arrivo a Piacenza. Infine, anche le panchine ed il giardino poste all’inizio del Pubblico Passeggio, lato piazzale Genova, sono state oggetto dell’attenta verifica dell’unità cinofila: anche lì, è stato rinvenuto dello stupefacente.

Le sostanze poi risultate tutte positive al narcotest, sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria”.