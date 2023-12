Dalla “Marcia per la vita” in memoria di Michele un monitor per Ematologia

Un monitor per la rilevazione dei parametri vitali è stato consegnato al nuovo day hospital ematologico dell’ospedale di Piacenza. Lo strumento è stato acquistato grazie all’incasso delle ultime due edizioni della “Marcia per la vita” in memoria di Michele Signaroldi, giovane pontolliese prematuramente scomparso, ricoverato nel reparto di ematologia del dottor Daniele Vallisa. Proprio il direttore del dipartimento di oncologia-ematologia dell’ospedale di Piacenza aveva presenziato alla manifestazione podistica che si era tenuta il 7 ottobre scorso a Ponte dell’olio, organizzata dal pontolliese Samuele Risoli con la collaborazione dell’associazione “Bipedi” di Vigolzone, tanti volontari ed il patrocinio del Comune, e che aveva visto la partecipazione di 300 persone.

L’incasso delle due marce è stato di oltre 2mila euro, utilizzati per l’acquisto del monitor (1800 euro) e per le spese necessarie alla prossima edizione della marcia, già inserita nel calendario Fiasp il 12 ottobre 2024.