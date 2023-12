Condannato per furti in abitazione nel Piacentino: ladro arrestato in Inghilterra

È stato rintracciato in Inghilterra dalla polizia inglese il cittadino romeno classe 1988 ricercato dalla Squadra Mobile di Piacenza: il giovane deve scontare una condanna definitiva a cinque anni e due mesi di reclusione per una serie di furti in abitazione commessi tra Piacenza e provincia nel 2017. Fondamentale per rintracciarlo e arrestarlo il servizio di cooperazione internazionale di polizia, nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale tra Italia e Regno Unito. Stamattina lo straniero è stato estradato in Italia e incarcerato.