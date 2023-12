Fumavano marijuana sul tetto del supermercato: chiesta una condanna

Avevano fumato marijuana sul tetto di un supermercato a Piacenza, ma erano anche stati avvistati e presi dalla polizia. Ieri per uno dei due fumatori, accusato di aver venduto all’altro poco più di un grammo di marijuana il Pm ha chiesto otto mesi e 1.500 ero di multa. Il fatto era avvenuto nel luglio del 2018. I fumatori erano due ventenni, un albanese e un piacentino. Il primo era stato denunciato per spaccio, il secondo segnalato come fumatore. Il piacentino aveva riferito di aver comprato il grammo (che gli aveva trovato la polizia), dall’albanese. E nel portafoglio dell’albanese era stata trovata una banconota da 20 euro. Il pm ha quindi chiesto la condanna, l’avvocato difensore Roberto Ferroni ha invece chiesto l’assoluzione: “non vi è la prova che il mio abbia venduto”. Il processo è stato rinviato dal giudice Ivan Borasi a febbraio per la sentenza.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ