Sclerosi multipla, 500 malati a Piacenza. Riparte la vendita delle magliette per Aism

Ancora una volta i piacentini dimostrano di essere sensibili e disponibili a offrire aiuto a malati e bisognosi. Ancora una volta l’avvicinarsi al Natale è l’occasione per celebrare le festività attraverso gesti di altruismo. Si emoziona Miriam Stefanoni nel commentare l’ottima riuscita dell’iniziativa solidale ideata insieme a Valter Bulla a favore della sezione locale dell’associazione italiana sclerosi multipla. Le magliette adornate dal componimento poetico scritto dalla vicepresidente di Aism sono andate letteralmente a ruba, così da invitare i promotori a farne realizzare altrettante. Tutto il ricavato verrà destinato a finanziare i servizi offerti dai volontari di Aism per i malati di sclerosi multipla. Ora che il Natale è alle porte, si tratta davvero di una bella idea regalo a favore di tutti.

“Le prime 100 magliette sono volate via – spiega Valter Bulla -, quindi in accordo con Miriam abbiamo fatto una ristampa per accontentare i tanti che vorrebbero contribuire. Ancora una volta devo ringraziare la sensibilità dei piacentini. Questa è davvero una grande città che non si dimentica di chi soffre”. “Trova bellezza nel guardare le cose a modo tuo” l’Haiku, breve componimento poetico, estrapolato dal libro di poesie di Miriam Stefanoni e finito al centro della maglietta – disponibile in tutti i punti vendita Bulla Sport – dal forte significato solidaristico. “Nel Piacentino vivono circa 500 malati di sclerosi multipla – commenta Stefanoni -. Quello che offre l’associazione è un servizio molto importante che fa rima con normalità. I volontari aiutano infatti i malati in tutti gli aspetti della loro quotidianità”. Mentre parla, la vicepresidente di Aism stringe tra le mani il suo libro “Abita in un mio bacio” da dove è tratta la frase riportata sulla maglietta. “Il titolo dice tutto – le sue parole -, stare in un bacio vuol dire stare in qualcosa che ci emoziona, un simbolo di amore dedicato a tutti”.