Auto fuori strada nei pressi di Lugagnano, una persona in gravi condizioni

Grave incidente ieri sera verso le ore 23 a Chiavenna Rocchetta nei pressi di Lugagnano. Un’auto, per ragioni ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe in gravissime condizioni, dunque in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’auto medica del 118 e i carabinieri.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO