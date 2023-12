Furgone fuori strada nei pressi di Lugagnano, muore il conducente

Grave incidente nella serata di venerdì, verso le ore 23.00, a Chiavenna Rocchetta, nei pressi di Lugagnano. Un furgone, per ragioni ancora in corso di accertamento, è uscito di strada ed ha terminato la corsa in un campo. Purtroppo il conducente, un uomo di circa 70 anni, nonostante i tentativi di rianimazione non ce l’ha fatta. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’auto medica del 118 e i carabinieri.