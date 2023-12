Piscina di Rivergaro: lavori finiti, interessati 2 gestori. Ma il collaudo stoppa la caldaia

Era l’11 ottobre quando l’amministrazione comunale di Rivergaro dettò un ultimatum alla ditta Seli di Monza Brianza che sta costruendo la prima piscina coperta della Valtrebbia. I lavori dovevano essere finiti entro sessanta giorni. Tempo scaduto, siamo andati sul posto.

“Il tempo è finito, vero, ma se chiedete se la ditta abbia terminato i lavori la risposta è sì”, spiega sul posto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Gatti.

Però la strada non è asfaltata e sembra manchi qualcosa: “La strada da asfaltare è compito della River Residence, non della ditta, che ha rispettato l’impegno. In fase di collaudo però è stato riscontrato un problema a una delle due caldaie. La River Residence ha venti giorni di tempo dal collaudo del 15 dicembre per provvedere”.

C’è una buona notizia, intanto: “In Comune si sono fatti avanti a titolo informativo due possibili gestori, entrambi già operanti nel Piacentino in altre piscine”.

