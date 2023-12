Dal terremoto di Haiti 15 missioni con Msf. Ora a Piacenza per amore

Un terremoto catastrofico nel 2010 colpì il suo Paese di origine, l’isola di Haiti. Frantz Gracia Osne, ingegnere informatico, entrò in contatto con Medici senza frontiere, organizzazione impegnata nell’aiuto alla popolazione locale e da allora non l’ha più lasciata. Una quindicina le missioni svolte nel mondo dove c’è bisogno di aiuto, dall’Iraq alla Siria passando per Nigeria, Mali e tanti altri stati. Per l’organizzazione internazionale il 43enne si occupa di logistica. Tra le esperienze rimaste più impresse quelle in Iraq e Madagascar “perché oltre a contribuire alla salute dei pazienti ha avuto l’opportunità di contribuire anche agli aspetti ambientali” spiega Frantz Gracia Osne. Un’altra missione ha avuto un risvolto inaspettato: in Congo ha conosciuto una psicologa piacentina che è diventata sua moglie ed è il motivo per il quale ora vive a Piacenza.