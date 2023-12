Aggiudicata la racchetta di Sinner. I 18mila euro aiuteranno il piccolo Arturo

In casa Ferri, quando hanno visto arrivare finalmente quella racchetta promessa e attesa, autografata dal campione e astro nascente nel firmamento del tennis Jannik Sinner, non potevano credere ai loro occhi. Né mamma Donata, né papà Andrea, né il fratellone Alessandro, suo fan. E neppure il loro piccolo Arturo, che ha gli occhietti “nascosti” dagli occhialini per proteggerli dalla malattia genetica rara con cui convive dalla nascita e che si chiama Sindrome di Gillespie. Per lui la racchetta di Sinner era stata messa all’asta a fine novembre ed ora è stata aggiudicata per 18mila euro, dopo più rilanci, alla Aliante Industrial di Milano.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ