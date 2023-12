Il 31 dicembre parrucchieri, estetiste e tatuatori possono restare aperti dalle 8

Salutare l’arrivo del Capodanno in ordine si può: acconciature, massaggi, unghie colorate e tatuaggi sono assicurati. Il Comune di Piacenza autorizza all’apertura di questa tipologia di attività: “Anche domenica 31 dicembre – come già è avvenuto il 24, per la Vigilia di Natale – sarà sospeso l’obbligo di chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, lasciando a tali esercizi la facoltà di apertura non antecedente le ore 8 del mattino e non oltre 22, con un margine di tolleranza di 30 minuti per la conclusione di eventuali prestazioni in corso, a saracinesca abbassata”.

A consentirlo – per non più di 12 ore complessive durante la giornata, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro – è l’apposita determina dirigenziale del Settore Pianificazione Strategica, Servizio Edilizia e Suap emanata la scorsa settimana, già resa nota anche alle Associazioni di categoria.

