Raffica di furti di tonno in scatola: banda in azione in un market di viale Dante

Il tonno – quello di marca – è finito nel mirino di un gruppo di ladri che nei giorni scorsi è entrato in azione in un supermercato in città, nella zona di viale Dante. Decine di scatolette, perlopiù targate Rio Mare e Mare Blu, sono state sottratte furtivamente dagli scaffali e portate all’esterno con l’aiuto di alcuni complici.

I responsabili dell’attività commerciale hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine dopo una serie di episodi avvenuti nel giro di breve tempo. L’ultimo, il più eclatante, ha visto anche l’intervento di una commessa: quando il ladro si è infilato tra le casse con una borsa piena di scatolette, sgusciando alle spalle dell’addetta del supermercato, quest’ultima lo ha rincorso per cercare di fermarlo. Il malvivente, spalleggiato da altre persone presumibilmente straniere, come rilevato dai testimoni, ha lasciato la refurtiva per terra: in totale il tonno rubato in quella sola occasione aveva un valore di circa 300 euro. E altri casi simili si sono verificati nelle settimane precedenti.

Le indagini sono in corso, anche attraverso le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza interne, che immortalerebbero proprio le varie fasi del furto di tonno. Il sospetto è che le scatolette vengano rivendute abusivamente in altre attività, ovviamente a un prezzo minore rispetto agli scaffali del supermercato.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: