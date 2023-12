Le aziende cercano tecnici: a Borgonovo il diploma si riduce a quattro anni

I nuovi super tecnici (della meccanica e della meccatronica) diplomati in quattro anni, invece dei consueti cinque. In risposta alla fame delle aziende del territorio, nasceranno a Borgonovo, dove il collegio dei docenti e il consiglio di istituto del Volta (di Castel San Giovanni) hanno fornito semaforo verde alla sperimentazione annunciata dal Ministero dell’istruzione in partenza a settembre 2024.

Il progetto, redatto dalla scuola, verrà illustrato ai ragazzi e alle famiglie in incontri di orientamento dedicati che si terranno presso l’istituto tecnico di Borgonovo il 13 gennaio con orario 9-12 e il 20 gennaio dalle 15 alle 17.