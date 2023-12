Scontro frontale a Mucinasso e auto ribaltata a Monticelli, ferite tre persone

Due incidenti sono avvenuti giovedì sera, a distanza di venti minuti l’uno dall’altro, rispettivamente a Monticelli e a Mucinasso. A rimanere feriti, nessuno in modo grave, sono stati i conducenti delle tre vetture coinvolte.

A Monticelli l’allarme è stato dato alle 19.45 per un’auto che si è ribaltata su una fiancata mentre percorreva il tratto di Statale 10 Padana Inferiore interno all’abitato, tra i due semafori, in prossimità del bivio di via Mascagni. Sono intervenuti un’ambulanza inviata dal 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola, che hanno estratto la persona ferita e messo in sicurezza il mezzo.

Invece in periferia di Piacenza, a Mucinasso, si sono scontrate alle 20.05, sulla Provinciale 6 all’interno dell’abitato, una Renault Capture e una Citroën Berlingo, che hanno terminato la corsa a distanza di alcune decine di metri l’una dall’altra, con la parte anteriore distrutta e i rottami sparsi sull’asfalto in un ampio raggio tutto attorno. Sul posto il 118 e la polizia locale di Piacenza. Inizialmente il traffico, piuttosto ridotto, è stato deviato su altre strade (tra cui via della Motta Vecchia) e successivamente, fino allo sgombero dei mezzi danneggiati, ha potuto procedere su una sola corsia di marcia.