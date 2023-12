Verso il picco dei malanni invernali. Pronto soccorso e Cau presi d’assalto

Pronto soccorso e Cau sono sotto pressione per le sindromi influenzali e infezioni batteriche in forte aumento in questi giorni che negli anziani provocano insufficienza respiratoria e spesso le attese risultano particolarmente lunghe in attesa di ricovero. Moltissimi gli accessi, con il risultato che l’altra notte è stato anche necessario aggiungere un medico reperibile ai due presenti al turno notturno. Anche il Cau è preso d’assalto, con una cinquantina solo di casi influenzali al giorno. Idem per gli ambulatori pediatrici, subissati di chiamate e di visite. La tenuta della sanità, nei giorni in cui ci si avvia al picco influenzale, è più che mai in bilico per i tempi lunghi di erogazione dell’assistenza.