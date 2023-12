Il 2023 chiude con 232 piacentini in meno, saldo migratorio modesto a +137

Frena la popolazione di Piacenza nel 2023. I primi dati, forniti dall’Ufficio statistiche di palazzo Mercanti alla vigilia di San Silvestro, mostrano la perdita di 232 residenti: 103.232 (a ieri) contro i 103.464 del primo gennaio 2023, quando si registrò l’acquisizione di un centinaio di residenti in più. Il quadro generale mostra una generale staticità, le ultime 48 ore non capovolgeranno il quadro, con contenuti guizzi ma, purtroppo, rivolti verso il basso. E una novità, a conferma dell’arretramento demografico in atto: il saldo migratorio – tra nuovi arrivi e partenze – non è mai stato così modesto come in questo anno che sta per concludersi. Ha regalato a fine novembre soltanto 137 residenti in più, a fronte di un saldo naturale (quello tra nati e morti) ormai fisiologicamente in rosso anche se viaggiano a buoni livelli i nuovi bebè (727 a fine novembre, in attesa degli ultimi nati di dicembre). Ma stavolta la forza propulsiva dei nuovi italiani, gli stranieri, è mancata. Meno arrivi e più partenze, hanno segnato, e continuano a farlo, l’ultima stagione di Piacenza.

I SERVIZI DI SIMONA SEGALINI CON TUTTI I DATI SU LIBERTA’ IN EDICOLA