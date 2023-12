Da 50 anni sul mercato di Castel San Giovanni. Premiata dal Comune

Cinquant’anni filati di mercati. Non importa se con il sole con la pioggia o con il vento Angela Rebuffi, storica ambulante, è stata sempre presente con il suo banco di calze e intimo. Per questo l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha voluto omaggiarla con una targa per dimostrarle la gratitudine di tutta la città. “E pensare – racconta la storica ambulante – che fu mio marito, Giovanni Farina, a voler iniziare questo lavoro. Io all’inizio non volevo. Poi con il tempo mi sono affezionata”. Con il trascorrere degli anni Angela Rebuffi si è talmente affezionata al suo banco, chi ha qualche anno in più lo chiama ancora il “calsiter”, che dopo cinquant’anni non ha ancora voglia di tirare in remi in barca. “Finché ne ho l’energia e me la sento vado avanti – dice – anche per dare una mano a mio figlio Stefano che da solo farebbe fatica”. Angela Rebuffi è la memoria storica del mercato di Castello, ma anche di quello di Borgonovo, Pianello, Stradella, Piacenza dove non manca mai. “La cosa che mi piace di più di questo lavoro – dice – è il contatto con le persone. Se non fosse per quello avrei già smesso da un pezzo”.