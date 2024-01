“Colpi d’arma da fuoco”: la polizia trova tre pistole giocattolo. Due denunciati

Per festeggiare l’arrivo del 2024 a Piacenza c’è chi non si è accontentato dei fuochi d’artificio, peraltro proibiti da una specifica ordinanza comunale.

La polizia ha, infatti, sorpreso e denunciato due giovani che sparavano con alcune pistole giocattolo, molto simili a quelle vere sia per fattezza, sia per il rumore dei colpi. Così uguali, che la questura ha ricevuto diverse segnalazioni da cittadini preoccupati e ha inviato una Volante.

Gli agenti hanno così individuato i soggetti corrispondenti alla descrizione, vedendo chiaramente un giovane con in mano un’arma. Il ragazzo fermato ha consegnato l’oggetto, rivelatosi una pistola giocattolo, al pari delle altre due trovare addosso a un coetaneo, assieme a diverse munizioni a salve.

Pistole, bossoli e cartucce sono stati sequestrati ed i due giovani denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose.