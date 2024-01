Malore al volante, vani i soccorsi per un automobilista di 53 anni in via Corneliana

Non ce l’ha fatta il piacentino di 53 anni colto da malore questa mattina mentre a bordo della propria auto percorreva il tratto finale di via Corneliana all’incrocio con via Vignola, a Piacenza. I soccorritori, prontamente arrivati sul posto (automedica del 118 e Pubblica assistenza San Giorgio), hanno provato rianimarlo in tutti i modi, usando anche il defibrillatore, ma purtroppo è stato tutto inutile.

La vettura, prima di finire contro un albero, ha anche centrato un’auto in sosta. Proprio l’incidente ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Presente anche la polizia municipale per i rilievi di legge.