Al comando dei vigili del fuoco di Piacenza la befana arriva il 14 gennaio

A causa delle previsioni meteo avverse, quest’anno la befana approderà alla sede dei vigili del fuoco domenica 14 gennaio. Nel pomeriggio la sede centrale aprirà le proprie porte alla popolazione con la consueta esposizione di automezzi ed attrezzature.

Il programma della giornata sarà il seguente:

• Ore 14.30 apertura della sede

• Ore 15.30 arrivo previsto della Befana

• Ore 15.30 rinfresco a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sede di Piacenza

• Ore 17.00 spettacolo “mangiafuoco” a cura del gruppo “FOCO LOCO”

• Ore 17.30 fine manifestazione



Anche quest’anno si rinnoverà l’iniziativa “un giocattolo per un sogno” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: cioè tutti i bambini che lo desidereranno, in modo assolutamente volontario, potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas, per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.

Inoltre, anche in occasione di questa manifestazione, sarà presente un banchetto informativo, a cura del personale del Comando, presso il quale sarà possibile effettuare donazioni volontarie a fronte della consegna di una maglietta dei “Pompieri”, l’intero ricavato sarà devoluto al locale reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza.

La festa sarà inoltre allietata dalla presenza di Maurizio Pitacco cantante e chitarrista piacentino doc che proporrà un nuovo brano composto in onore dei Vigili del Fuoco.