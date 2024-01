Partigiano, maestro e ristoratore: addio a Pino Fumi, aveva 98 anni

Addio a Giuseppe (da tutti conosciuto come Pino) Fumi. Il partigiano-maestro è mancato stamattina, a seguito di una caduta avvenuta in casa nei giorni scorsi. Il 14 giugno avrebbe compiuto 99 anni. Fumi viveva ancora in via Giarelli, all’ombra di quella chiesa di San Savino nella quale durante la guerra aveva trovato un nascondiglio per breve tempo prima di salire in montagna. Partigiano della terza brigata Giustizia e Libertà, sotto la guida del comandante Paolo, al secolo Alberto Araldi, Fumi ha operato fra Scarniago e Pigazzano di Travo, Montechiaro di Rivergaro e poi in Valnure e Valdaveto. È stato anche maestro e dopo la pensione ristoratore alle Querce di Rocca di Ferriere, dove ancora lo si poteva vedere ai fornelli fino a pochi mesi fa.