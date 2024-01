Proprietari dei muri ma non del terreno: dopo 45 anni finisce la stortura giuridica

Proprietari dei “muri” ma non del “terreno” sottostante, che fino ad ora era rimasto comunale. E così ora, dopo 45 anni dalla costruzione delle prime case, gli abitanti del Villaggio dei Pini – ex quartiere popolare di Cotrebbia, a Calendasco – sono entrati finalmente in possesso totale delle proprie case, ponendo fine a una stortura giuridica grazie all’intervento del Comune: nei giorni scorsi, in una riunione-fiume durata quattro ore in sala consigliare davanti al notaio, è stato firmato l’atto di proprietà a vantaggio di 13 famiglie.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ