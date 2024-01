Crolla il controsoffitto in un magazzino di Fiorenzuola. Due feriti in ospedale

Momenti drammatici questa mattina a Fiorenzuola d’Arda. In via Umbria nella zona industriale, per cause da chiarire, è crollato il controsoffitto di un magazzino. Due persone che stavano lavorando all’interno sono rimaste ferite, si tratta di una donna di 36 anni trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Parma e un uomo di 50 anni condotto all’ospedale di Piacenza in condizioni serie. Un terzo operaio è stato coinvolto ma è rimasto illeso. In base alle informazioni raccolte pare che si trattasse dell’ultimo giorno di lavori per la realizzazione del controsoffitto di cartongesso che ha ceduto travolgendo i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il capannone è stato posto sotto sequestro.