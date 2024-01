Discussione animata tra nordafricani: arriva la polizia. Trentenne espulso

Un gruppo di nordafricani che discuteva animatamente ha suscitato apprensione fra passanti che temendo che la situazione potesse degenerare hanno telefonato al 113. Ne ha fatto le spese un trentenne marocchino già espulso molte volte in passato e con vari precedenti penali. Alla vista degli agenti l’uomo ha scatenato un parapiglia. E’ stato accompagnato al centro di accoglienza di Gradisca d’Isonzo in provincia di Gorizia, dove rimarrà in attesa di un volo aereo utile per il rimpatrio. E’ accaduto mercoledì sera intorno alle 19 in via Calciati, a Piacenza. Nelle aree verdi di questa strada da tempo si raggruppano nordafricani e in passato sono state segnalate risse e aggressioni.

Mercoledì sera l’animata discussione sembrava potesse degenerare da un momento all’altro. Ad evitare il peggio l’arrivo delle pattuglie della volante. Alla vista degli agenti tutti si sono calmati tranne un trentenne marocchino che non aveva documenti ed ha tentato di giustificarsi mostrando documenti su un telefonino. Poi alla disperata ha cercato di fuggire con uno scatto improvviso, ma è stato rincorso e raggiunto subito. L’umo ha tentato di sottarsi al fermo strattonando gli agenti. E’ stato così condotto in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Poi constatato che non era in regola con il permesso di soggiorno è stato lasciato a disposizione dell’ufficio stranieri che ha potuto appurare come questo straniero fosse stato più volte espulso in passato e con precedenti penali.