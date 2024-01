I saldi anticipano la Befana, oggi partono gli sconti. “Spesa media di 137 euro”

Pronti, partenza, via. Oggi è ufficialmente iniziato il periodo dei saldi invernali. Giù i prezzi e in alto promozioni e vendite. O almeno è quello che sperano da una parte i clienti e dall’altra i commercianti. La stagione degli sconti è quindi ufficialmente iniziata e non ha aspettato l’arrivo dell’Epifania che, da tradizione, tutte le feste si porta via. Di certo non si porterà via i saldi che resteranno a fare gola ai piacentini per i prossimi due mesi, fino al 4 marzo.

Della tematica temporale si è discusso, come ormai accade ogni anno, nei giorni scorsi. Sia Confesercenti Piacenza che Confcommercio tramite i rispettivi direttori si sono dette contrariate rispetto alla data decisa a livello regionale. Per le associazioni di categoria sarebbe infatti troppo presto con il rischio che le buone aspettative vengano disattese. Altra questione è la durata: per Fabrizio Samuelli e Gianluca Barbieri il periodo degli sconti andrebbe dimezzato. Proposte che in questi anni non sono mai diventate realtà.

Infine, secondo le previsioni di Confcommercio Emilia-Romagna, lo shopping post-natalizio interesserà oltre 1,5 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 137 euro. Il giro d’affari ammonterebbe a quota 450 milioni di euro.