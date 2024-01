Due piacentine referenti regionali della Federazione italiana sport cinofili

La Federazione italiana sport cinofili a Piacenza è rosa. Nei giorni scorsi infatti, Silvia Guglieri di FullOfJoy asd di Podenzano e Monica Sdraiati del Centro cinofilo Valtidone, due tecnici cinofili piacentini, hanno ricevuto il titolo di referente regionale della Fisc rispettivamente per la ricerca cinofila ludico sportiva e per la ricerca sportiva tartufo.

La Ricerca Cinofila Ludico Sportiva è una disciplina che si ispira all’attività professionale dei cani da ricerca dispersi, rielaborata a fini sportivi, in cui uomo e cane possono rafforzare il loro legame e la loro comunicazione collaborando nella ricerca di una persona nascosta in ambiente boschivo o semi-boschivo. La disciplina prevede una progressione nella difficoltà delle prove, con graduale aumento del numero di dispersi e dell’area di ricerca. La Ricerca Tartufi sportiva è una disciplina ispirata alla ricerca tartufi nella natura con la differenza che si pratica in un luogo sicuro e recintato. Ha due categorie: riporto e segnalazione, con 4 gradi di difficoltà. Nel riporto il cane deve cercare il tartufo, scavarlo e riportarlo al conduttore, mentre nella segnalazione il cane cerca e segnala il punto in cui il conduttore deve estrarre il tartufo.