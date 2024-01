A Podenzano da oggi entra in funzione il Centro di assistenza e urgenza Cau

Il Cau è collocato all’ingresso della struttura, con accesso autonomo dall’esterno, nei locali già utilizzati per il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Le persone sono prese in carico in ordine di arrivo, ritirando un numero all’eliminacode collocato all’ingresso della sala d’attesa.

I principali sintomi per i quali ci si dovrà recare ai Cau e non al Pronto soccorso sono lesioni o dolori agli arti; eritemi; punture da insetti; febbre; lombalgia; dolori addominali; lievi traumatismi; ferite superficiali; irritazioni cutanee; dolori articolari o muscolari; coliche; sintomi influenzali; tumefazioni; nausea o vomito; richiestadi counselling su terapie e prescrizioni; medicazioni e altre prestazioni infermieristiche.