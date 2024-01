Podenzano ricorda Nicola Scotti con una targa al Palazzo della cultura

Una targa in ricordo di Nicola Scotti, cittadino benemerito nel 2016, è stata scoperta ieri mattina all’ingresso dell’emeroteca del Palazzo della cultura di Podenzano, a due anni dalla sua morte, avvenuta il 7 gennaio 2022.

Si concretizza così la proposta del sindaco, Alessandro Piva, di ricordare l’amico e divulgatore con un gesto simbolico e visibile, in un luogo che lo rappresentasse: “Nicola ci è entrato in punta di piedi, e poco alla volta ne ha “preso possesso”: sapeva maneggiare gli impianti di amplificazione e di proiezione, era capace di risolvere i problemi tecnici che si presentavano. Ha frequentato questo luogo spesso anche per le lezioni dell’Univalnure di cui è stato vicepresidente per vent’anni. Con il suo modo di essere, Nicola ha saputo farsi volere bene da tutta la comunità”.