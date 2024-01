Debiti e Covid, Maruffi rischia di chiudere. Corsa contro il tempo per salvare l’attività

La Casa per anziani Maruffi di via Roma, a Piacenza, rischia di chiudere, dopo 170 anni di attività, oscurata dall’ombra di una pesante esposizione debitoria di cui non vengono resi noti i numeri, resa drammatica dai due anni di pandemia. Un rischio mai così concreto come oggi, senza precedenti dopo quasi due secoli di storia nel centro della città, per scongiurare il quale è in atto una corsa contro il tempo. Non solo debiti. Il gestore – la cooperativa Proges – il 3 gennaio scorso ha formalizzato il recesso del contratto d’affitto per l’immobile di via Roma (mentre prosegue il servizio di Proges nell’altro immobile della Fondazione Maruffi, in via Lanza).

