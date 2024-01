Iniziata la riqualificazione dei bagni pubblici di piazza Cavalli. Terminerà in aprile

La diatriba sui bagni pubblici di Piacenza potrebbe – forse – concludersi. Sono infatti partiti i lavori di riqualificazione dei locali in Piazza Cavalli, oggetto anche in queste settimane di diverse lamentele e critiche. Oltre 132 mila euro è l’importo stanziato per il rifacimento dei locali assegnato alla ditta Edillosa di Gragnano Trebbiense a cui spetterà l’onere di restituire alla città, entro il prossimo 7 aprile, dei bagni pubblici completamente rinnovati ma soprattutto accessibili a ogni persona, anche con disabilità.

La novità maggiore è lo spostamento dell’ingresso principale in piazzetta Pescheria: “Grazie alla realizzazione di una nuova rampa esterna, sarà risolto il tema dell’accessibilità e sarà realizzato un locale per persone con disabilità in prossimità dell’ingresso stesso – spiega l’assessore Matteo Bongiorni – gli altri due blocchi di servizi verranno invece previsti nelle due stanze già destinate a tale funzione. Sempre all’ingresso sarà ricavato un altro spazio potenzialmente utile sia ad attività di controllo sia come baby pit stop: valutazione da farsi in relazione alle soluzioni di arredo e al modello di gestione che si sceglierà”.

Il nodo infatti resta sempre quello: rifatti i bagni, come sarà la gestione? La questione non tocca solo i locali di piazza Cavalli, ma anche quelli del campo giochi sul Facsal che saranno ristrutturati sempre durante l’anno: “Occorre una riflessione – spiega Bongiorni – a tal proposito, il nuovo ingresso dei bagni pubblici consentirà eventualmente di installare dei tornelli per l’accesso controllato dell’utenza”.

Nel progetto, firmato dall’architetto Filippo Armani, l’attuale ingresso sarà mantenuto anche per accedere al locale che oggi, oltre a essere utilizzato come ripostiglio, contiene i quadri elettrici di impianti comunali.