Arriva il gelo: tre “sleep pod” sono stati donati al Cisom per i senzatetto

Tre piccole tende chiamate “sleep pod”, a disposizione di chi dorme in strada, sono state donate al Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta. I volontari ogni settimana scendono nelle vie della città per portare assistenza ai senzatetto. Secondo le previsioni, nelle prossime ore arriverà il gelo e le tende possono contribuire a rendere meno rigida la notte per chi non ha un’abitazione. Andrea Milano, capogruppo del Cisom di Piacenza, ha spiegato ai microfoni di Telelibertà che i nuovi presidi verranno forniti a chi garantirà di saperne fare un uso adeguato e sono in corso valutazioni per la gestione.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI