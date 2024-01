Volpe senza vita in area protetta: “Bracconaggio o morte naturale?”

Bracconaggio, avvelenamento o morte naturale? Se lo chiedono i biologi dell’associazione FullOfJoy di Podenzano che nei giorni scorsi hanno trovato morta una grossa volpe nell’area protetta del bosco di Fornace Vecchia, adiacente al torrente Nure. L’associazione collabora con il Comune di Podenzano nel monitoraggio faunistico all’interno dell’area.

La volpe, una femmina adulta, sembrava in buono stato di salute, ma alcuni elementi hanno destato sospetto che la sua morte potesse essere provocata da mano umana. La volpe è stata infatti ritrovata sul sentiero principale del bosco; difficilmente, dice la biologa di FullOfJoy, Silvia Guglieri, gli animali selvatici stanno allo scoperto. Sembrava poi che qualcuno l’avesse adagiata in quel posto. E poi ha un segno alla base del collo, una fascia di pelo rovinato che potrebbe rivelare che sia stata legata al collo. Si è in attesa del referto dell’autopsia per la verifica delle cause della morte della volpe.