Maruffi: tre mesi per evitare la chiusura. Spunta ipotesi salvataggio

Tre mesi, cioè fino al 3 aprile, per salvare il Maruffi dalla chiusura. Sono quelli che la cooperativa Proges, che lo gestisce, ha dato come termine di preavviso per la recessione del contratto d’affitto della struttura assistenziale di via Roma, piegata dai debiti e afflitta da guai strutturali. Operazione difficile, anzi, difficilissima. Ma non impossibile se è vero, come pare, che all’orizzonte si intravede un’ipotesi di salvataggio: un gruppo che già gestisce una Cra (centro residenziale per anziani) sul territorio cittadino si sarebbe fatto avanti e avrebbe manifestato un interesse serio a dare un futuro al Maruffi. Servono però tra i due e i tre milioni di euro, cifra tutt’altro che irrisoria. Tutti i soggetti in campo stanno lavorando pancia a terra per scongiurare il peggio.

L’ARTICOLO COMPLETO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ