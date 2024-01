Si conoscono sui social: uomo denunciato per violenza sessuale finisce a processo

Una donna si allontana dalla Sicilia dove sarebbe stata percossa dal marito, approda a Piacenza da un nuovo compagno conosciuto su Fb e lo denuncia per violenza sessuale. L’uomo, un cinquantenne di Piacenza, si è dichiarato innocente. Il processo ieri, 11 gennaio, davanti al collegio giudicante presieduto da Stefano Brusati. I fatti ricostruiti in aula erano avvenuti nel 2022. La donna una cinquantenne siciliana aveva conosciuto un cinquantenne di Piacenza attraverso il social network Facebook e per un certo periodo fra il 2021 e il 2022 i due avevano vissuto insieme. La coppia aveva fatto conoscenza con un’altra coppia di Piacenza che ieri è stata chiamata a deporre.

Rispondendo alle domande del pm Daniela di Girolamo e dell’avvocato Romina Cattivelli che difendeva l’imputato, la testimone ha detto: “Una volta ci telefono allarmata e la raggiungemmo davanti alla caserma dei carabinieri al ritorno disse che lui aveva abusato di lei”. Il processo è stato rinviato al prossimo settembre per l’audizione di altri testimoni.